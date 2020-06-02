Власти направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку культуры

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти РФ уже направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку учреждений культуры, работа в данном направлении продолжается и разрабатываются дополнительные меры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"На поддержку учреждений культуры правительство уже отправило 3,8 миллиарда рублей. Работа продолжается, сейчас прорабатываются дополнительные меры. Разработаны "дорожные карты" к возвращению к нормальной жизни, они включают поэтапный подход к снятию ограничительных мер", - сказал он на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.