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Культура
2020-06-02T13:22
https://ria.ru/20200602/1572342177.html
Власти направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку культуры
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РИА Новости

Власти направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку культуры

12:59 02.06.2020 (обновлено: 13:22 02.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
 Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти РФ уже направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку учреждений культуры, работа в данном направлении продолжается и разрабатываются дополнительные меры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"На поддержку учреждений культуры правительство уже отправило 3,8 миллиарда рублей. Работа продолжается, сейчас прорабатываются дополнительные меры. Разработаны "дорожные карты" к возвращению к нормальной жизни, они включают поэтапный подход к снятию ограничительных мер", - сказал он на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.
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КультураРоссияДмитрий ЧернышенкоПравительство РФОбщество
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