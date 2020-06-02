Южная Корея заявила о готовности участвовать в саммите G7

В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7

В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7

Со своей стороны Кан Мин Сок пояснил, что в случае расширения G7 Южная Корея "становится официально новым членом новой международной системы под названием G11 или G12".