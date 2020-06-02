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2020-06-02T12:55
https://ria.ru/20200602/1572341951.html
Южная Корея заявила о готовности участвовать в саммите G7
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РИА Новости

Южная Корея заявила о готовности участвовать в саммите G7

12:55 02.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Южная Корея намерена в случае расширения "Большой семерки" (G7) стать ее официальным участником, заявил во вторник на брифинге официальный представитель президентской администрации страны Кан Мин Сок.
Согласно стенограмме брифинга, опубликованной на сайте президента Республики Корея Мун Чже Ина, глава южнокорейского государства во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что нынешняя "Большая семерка" ограничена в поиске реагирования и решений глобальных вопросов.
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"Если G7 согласится на трансформацию, то приглашение Трампом четырех стран - Республики Корея, Австралии, Индии и России - мера уместная", - привел слова южнокорейского президента Кан Мин Сок.
Со своей стороны Кан Мин Сок пояснил, что в случае расширения G7 Южная Корея "становится официально новым членом новой международной системы под названием G11 или G12".
"Это значит, наша страна станет одним из новых лидеров мирового порядка", - пояснил Кан Мин Сок.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
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G7Дональд ТрампВладимир ПутинЮжная КореяАвстралияСШАВ мире
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