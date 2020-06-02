Песков прокомментировал беспорядки в США

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Кремле не считают превышение полномочий полицейскими актуальной повесткой для России, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ В Кремле не считают превышение полномочий полицейскими актуальной повесткой для России, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

"Я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни Соединенных Штатов Америки, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня, и, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Превышение полномочий полицейскими - это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями. Но я не могу с вами согласиться, что эта тема сейчас настолько остра в нашей стране, слава богу, нет. Никаких параллелей мы здесь не видим", - сказал Песков.

Говоря об инциденте, произошедшем в Екатеринбурге , где молодой человек, подозреваемый в похищении обоев из магазина, при штурме квартиры оказал сопротивление силовикам и погиб, Песков отметил, что детали происшествия ему неизвестны.

"Мы с вами, к сожалению, не располагаем деталями этого происшествия в Екатеринбурге. Мы не знаем с вами доподлинно, что там произошло, и, не зная, каким-то образом это обсуждать или комментировать было бы неверно", - сказал пресс-секретарь президента.