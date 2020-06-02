Врачи рассказали о риске необратимых последствий COVID-19 для организма

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Потеря обоняния у переболевших коронавирусом может быть необратимой, сообщает Потеря обоняния у переболевших коронавирусом может быть необратимой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских врачей.

Отмечается, что многие пациенты сообщали, что не способны чувствовать запах или вкус даже после того, как другие симптомы инфекции проходили. Около четверти переболевших отмечали, что восстановление вкусовых и обонятельных ощущений заняло около двух недель.

При этом максимальный срок возвращения к привычной чувствительности установлен не был, поскольку есть трудности с определением степени повреждения рецепторов.

"Обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по сути, являются наиболее коротким путем к нему, "совершают самоубийство", чтобы не подпустить к нему вирус", — рассказала Даниэлла Рид , заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании.

Медики указывают на наличие случаев, когда рецепторы переболевших так и не восстановились, и предполагают, что обоняние и вкус могут не вернуться к этим пациентам.