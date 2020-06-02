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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:28
https://ria.ru/20200602/1572341818.html
Врачи рассказали о риске необратимых последствий COVID-19 для организма
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о риске необратимых последствий COVID-19 для организма

12:53 02.06.2020 (обновлено: 13:28 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Потеря обоняния у переболевших коронавирусом может быть необратимой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских врачей.
Отмечается, что многие пациенты сообщали, что не способны чувствовать запах или вкус даже после того, как другие симптомы инфекции проходили. Около четверти переболевших отмечали, что восстановление вкусовых и обонятельных ощущений заняло около двух недель.
При этом максимальный срок возвращения к привычной чувствительности установлен не был, поскольку есть трудности с определением степени повреждения рецепторов.
"Обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по сути, являются наиболее коротким путем к нему, "совершают самоубийство", чтобы не подпустить к нему вирус", — рассказала Даниэлла Рид, заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании.
Медики указывают на наличие случаев, когда рецепторы переболевших так и не восстановились, и предполагают, что обоняние и вкус могут не вернуться к этим пациентам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДаниэлла РидКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПенсильванияВ мире
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