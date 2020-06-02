В Бельгии выявили 98 случаев заражения коронавирусом за сутки

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Всего 98 новых случаев заражения Всего 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Бельгии за минувшие сутки (накануне сообщалось о 136), общее число заражений с середины марта оценивается в 58 615, сообщили во вторник в кризисном штабе минздрава страны.

По информации медиков, госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом (против 25 накануне), число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 166 (накануне сообщалось о 163), выписались 14 выздоровевших.

За прошедшие 24 часа скончались 19 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта количество летальных исходов составляет 9 505.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.