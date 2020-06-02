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2020-06-02T12:50
https://ria.ru/20200602/1572341634.html
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве, заявил Песков
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РИА Новости

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве, заявил Песков

12:50 02.06.2020
1998
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину докладывали о задержаниях за одиночные пикеты в Москве.
"Я никак не комментирую это. Никак не комментирую, я просто не располагаю точными данными о причинах задержания и так далее, поэтому я не имею возможности комментировать", - сказал Песков журналистам.
Сергей Митрохин
29 мая, 13:23
Митрохин сообщил о своем задержании в центре Москвы
На вопрос, в курсе ли ситуации президент РФ Владимир Путин, Песков ответил утвердительно.
"Безусловно, президенту докладывается обо всем, в том числе и об этом", - отметил Песков.
Тверской районный суд Москвы 28 мая арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Позднее с призывами освободить Азара выступили на пикетах его коллеги, на некоторых из них составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции и порядка проведения пикетирования.
Сотрудник полиции
29 мая, 19:41
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Илья АзарДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПроисшествия
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