Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии

"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по актуальным региональным сюжетам с акцентом на ситуацию в Ливии, Сирии и палестино-израильском урегулировании. Подчеркнута необходимость объединения усилий международного сообщества с целью предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении на сайте министерства.