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2020-06-02T12:50
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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии

12:50 02.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил во вторник с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Ливии, Сирии и палестино-израильское урегулирование, сообщает российское дипведомство.
"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по актуальным региональным сюжетам с акцентом на ситуацию в Ливии, Сирии и палестино-израильском урегулировании. Подчеркнута необходимость объединения усилий международного сообщества с целью предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Стороны также обсудили ряд вопросов дальнейшего укрепления российско-египетского многопланового взаимодействия, в том числе на международных площадках, отметили в МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2019
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Обострение конфликта в ЛивииИхаб Талаат НасрВойна в СирииБлижний ВостокМихаил БогдановМоскваСирияВ мире
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