Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил во вторник с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Ливии, Сирии и палестино-израильское урегулирование, сообщает российское дипведомство.
"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по актуальным региональным сюжетам с акцентом на ситуацию в Ливии, Сирии и палестино-израильском урегулировании. Подчеркнута необходимость объединения усилий международного сообщества с целью предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Стороны также обсудили ряд вопросов дальнейшего укрепления российско-египетского многопланового взаимодействия, в том числе на международных площадках, отметили в МИД РФ.