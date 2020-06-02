Памфилова объяснила, как будет проходить голосование на дому

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Председатель ЦИК Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в конституцию на дому, в том числе о соблюдении санитарных норм и о возможности присутствия СМИ.

Памфилова уточнила, что проведение голосования вне избирательных участков будет проводиться в течение шести дней до дня голосования. Она напомнила, что бесконтактное голосование на дому – это голосование потенциальных избирателей, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.

"Во-первых, не надо писать никаких заявлений, мы исходим из принципа бесконтактности. Обычный обзвон, люди, которые считают для себя важным проголосовать, но проголосовать на дому, дают знать таким образом комиссии. Комиссия договаривается, когда человеку удобнее, чтобы к нему пришли на протяжении всех этих дней. И в это время вот по договоренности обязательно приходит комиссия вместе с наблюдателями, если вдруг кто-то из прессы выскажет такое пожелание и если участник голосования не будет возражать, то возможно и присутствие прессы. Мы это предусматриваем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она рассказала, что член комиссии в халате дезинфицирует ручку двери, звонок, ставит близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает пакет, в котором - бюллетень, квиток с паспортными данными, где избиратель должен расписаться, маска, перчатки, антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями.