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2020-06-02T12:46
https://ria.ru/20200602/1572341369.html
В Киеве проходят протесты с требованием разрешить работу ресторанов
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РИА Новости

В Киеве проходят протесты с требованием разрешить работу ресторанов

12:46 02.06.2020
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© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Акция протеста проходит у здания кабинета министров Украины, собравшиеся представители ресторанной ассоциации страны требуют от правительства разрешить работу ресторанов, сообщило издание "Левый берег".
"Украинская ресторанная ассоциация во вторник устроила митинг возле кабинета министров с требованием разрешить работу ресторанов в помещениях. Митингующие принесли с собой кастрюли с крышками, чтобы греметь по ним ложками и черпаками, а также плакаты со слоганами "Пора шастать по ресторанам", "Думай-те! Открывай-те!", "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!" - пишет издание.
По данным издания "Суспільне" ("Общественное"), в акции приняли участие около 200 человек. Отмечается, что спустя некоторое время к протестующим вышел представитель правительства и выслушал требования участников акции.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Позднее кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
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На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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