В Киеве проходят протесты с требованием разрешить работу ресторанов

"Украинская ресторанная ассоциация во вторник устроила митинг возле кабинета министров с требованием разрешить работу ресторанов в помещениях. Митингующие принесли с собой кастрюли с крышками, чтобы греметь по ним ложками и черпаками, а также плакаты со слоганами "Пора шастать по ресторанам", "Думай-те! Открывай-те!", "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!" - пишет издание.