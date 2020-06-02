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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:02
https://ria.ru/20200602/1572341347.html
Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать осенью
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dcb5b7db4a8820ceb7b7852b24500765.jpg
РИА Новости

Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать осенью

12:46 02.06.2020 (обновлено: 18:02 02.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Осенью можно будет начать массовую вакцинацию от коронавируса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", - заявил он на брифинге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Начинайте с себя
2 июня, 13:22
Жанна
8900009
Интересно, сколько идиотов найдется воткнуть в себя непонятно что?
2 июня, 14:06
papier schreiben
6400004
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