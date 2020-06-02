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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:46
https://ria.ru/20200602/1572341316.html
В Ингушетии число жертв коронавируса достигло 60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число жертв коронавируса достигло 60

12:46 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 июн - РИА Новости. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Ингушетии выросло до 60, за сутки скончался один человек, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2127 случаев коронавируса, скончались 59 человек, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умер один пациент - женщина 1941 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего 2164 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровел за сутки 41 пациент, всего - 906 человек.
Госпитализированы 457 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 251, из них 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4951 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 504 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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