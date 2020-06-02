В Ингушетии число жертв коронавируса достигло 60

НАЛЬЧИК, 2 июн - РИА Новости. Общее число умерших пациентов с Общее число умерших пациентов с коронавирусом Ингушетии выросло до 60, за сутки скончался один человек, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2127 случаев коронавируса, скончались 59 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент - женщина 1941 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего 2164 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровел за сутки 41 пациент, всего - 906 человек.

Госпитализированы 457 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 251, из них 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4951 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 504 человека.