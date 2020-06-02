Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи

Никитин поручил главам муниципалитетов провести заседания районных оперативных штабов, проанализировать ситуацию и выработать необходимые решения для ее стабилизации. "Отдельно поручаю минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку", - отметил губернатор.

По данным на 2 июня, 4061 нижегородец выздоровел, около 3,9 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, скончались от коронавируса 111 жителей Нижегородской области.