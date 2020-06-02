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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:45
https://ria.ru/20200602/1572341222.html
Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи

12:45 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Еще 354 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за сутки, общее число заболевших достигло 10 503 человек. Больше всего заболевших дают районы, примыкающие к областному центру, и те, где высок уровень "дачной миграции", в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Так, количество заболевших достигло 325 в Богородском районе, 329 - на Бору, 314 - в Кстовском районе, 279 - в Дзержинске.
Никитин поручил главам муниципалитетов провести заседания районных оперативных штабов, проанализировать ситуацию и выработать необходимые решения для ее стабилизации. "Отдельно поручаю минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку", - отметил губернатор.
По данным на 2 июня, 4061 нижегородец выздоровел, около 3,9 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, скончались от коронавируса 111 жителей Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская областьОбщество
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