Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Еще 354 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за сутки, общее число заболевших достигло 10 503 человек. Больше всего заболевших дают районы, примыкающие к областному центру, и те, где высок уровень "дачной миграции", в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Так, количество заболевших достигло 325 в Богородском районе, 329 - на Бору, 314 - в Кстовском районе, 279 - в Дзержинске.
Никитин поручил главам муниципалитетов провести заседания районных оперативных штабов, проанализировать ситуацию и выработать необходимые решения для ее стабилизации. "Отдельно поручаю минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку", - отметил губернатор.
По данным на 2 июня, 4061 нижегородец выздоровел, около 3,9 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, скончались от коронавируса 111 жителей Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.