В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 2 июн - РИА Новости. Из 54 пациентов, у которых за последние сутки в Из 54 пациентов, у которых за последние сутки в Калининградской области был подтвержден коронавирус , девять приехали из других российских регионов, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 54 случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших девять прибывших из иных субъектов РФ, выявленных по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации", - сказали в штабе.

Литву. С 20 апреля всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт "Храброво" необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям региона, а также тем, кто с ними проживает, - в домашних условиях, проживающим в других субъектах РФ и тем, у кого нет своего жилья в регионе, - в обсерваторе. С 6 апреля РЖД временно отменила поезда между городами РФ и Калининградом , следующие транзитом через Белоруссию

С 1 июня изменились правила обсервации для прилетающих. Тем, кто проживает в других российских регионах и не имеет регистрации в Калининградской области, теперь будет необходимо оплатить стоимость пребывания в обсерваторе при отсутствии возможности организовать соблюдение режима самоизоляции другим способом, а также провести исследование на коронавирус. Проживание в обсерваторе стоит 2 тысячи рублей в сутки с трехразовым питанием, трансфером из аэропорта и места обсервации.

В оперштабе отметили, что среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки 17 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, преимущественно, это контактные в семье и по месту работы заболевших, 37 случаев выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 22 из них диагностирована пневмония.

На 2 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано почти 54 тысячи человек. Выявлено 1607 случаев заражения, 670 человек из них выздоровели (40 — за последние сутки), умерли 25.