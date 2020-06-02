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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:43
https://ria.ru/20200602/1572341050.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/152101/82/1521018223_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1699e76b2e01d4864e0a0fbf25e7695f.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:43 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Калининград
Вид на Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вид на Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 2 июн - РИА Новости. Из 54 пациентов, у которых за последние сутки в Калининградской области был подтвержден коронавирус, девять приехали из других российских регионов, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 54 случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших девять прибывших из иных субъектов РФ, выявленных по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации", - сказали в штабе.
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С 20 апреля всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт "Храброво" необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям региона, а также тем, кто с ними проживает, - в домашних условиях, проживающим в других субъектах РФ и тем, у кого нет своего жилья в регионе, - в обсерваторе. С 6 апреля РЖД временно отменила поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву.
С 1 июня изменились правила обсервации для прилетающих. Тем, кто проживает в других российских регионах и не имеет регистрации в Калининградской области, теперь будет необходимо оплатить стоимость пребывания в обсерваторе при отсутствии возможности организовать соблюдение режима самоизоляции другим способом, а также провести исследование на коронавирус. Проживание в обсерваторе стоит 2 тысячи рублей в сутки с трехразовым питанием, трансфером из аэропорта и места обсервации.
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В оперштабе отметили, что среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки 17 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, преимущественно, это контактные в семье и по месту работы заболевших, 37 случаев выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 22 из них диагностирована пневмония.
На 2 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано почти 54 тысячи человек. Выявлено 1607 случаев заражения, 670 человек из них выздоровели (40 — за последние сутки), умерли 25.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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