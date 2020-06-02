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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:42
https://ria.ru/20200602/1572340964.html
В 197 организациях социального обслуживания России выявили коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

В 197 организациях социального обслуживания России выявили коронавирус

12:42 02.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В 197 стационарных организациях социального обслуживания из 1,5 тысяч выявлен коронавирус, болеют более 4,2 тысячи человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"В РФ сейчас 1,5 тысячи стационарных учреждений, в 197 выявлена COVID-инфекция, заболели более 4,2 тысячи человек. На данный момент поднимать вопрос о снятии ограничений и переходе к обычному режиму работы этих учреждений, наверное, преждевременно",- сказал Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
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