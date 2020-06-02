В 197 организациях социального обслуживания России выявили коронавирус

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В 197 стационарных организациях социального обслуживания из 1,5 тысяч выявлен коронавирус, болеют более 4,2 тысячи человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"В РФ сейчас 1,5 тысячи стационарных учреждений, в 197 выявлена COVID-инфекция, заболели более 4,2 тысячи человек. На данный момент поднимать вопрос о снятии ограничений и переходе к обычному режиму работы этих учреждений, наверное, преждевременно",- сказал Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.