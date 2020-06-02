Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T12:40
https://ria.ru/20200602/1572340888.html
В ПФР оценили ситуацию с выплатами на детей от трех до 16 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/151438/09/1514380952_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fcf81483c3dd1f7a254af0ac54326c7a.jpg
РИА Новости

В ПФР оценили ситуацию с выплатами на детей от трех до 16 лет

12:41 02.06.2020
2038
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России сообщил, что принял почти 13 миллионов заявлений на единовременную выплату для более чем 18 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет.
"По состоянию на 9.00 2 июня Пенсионный фонд России принял почти 13 миллионов заявлений семей о единовременной выплате 10 тысяч рублей более чем на 18 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Уточняется, что абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня. Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Вчера, 12:05Распространение нового коронавируса
Котяков рассказал о ходе выплат на детей до трех лет
400005
Обсудить 2
Пенсионный фонд РФОбщество
Рекомендуем
Ребенок
Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков рассказал о ходе выплат на детей до трех лет
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Полиция
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Стала известна причина смерти 30-летнего актера из "Сумерек"
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Мэр Махачкалы сказал, когда снимут все заградительные посты в республике
Дезинфекция поверхностей в детском саду
В подмосковных детсадах вдвое увеличилось количество дежурных групп
Ветреная погода в Москве
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Лента новостейМолния