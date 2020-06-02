В ПФР оценили ситуацию с выплатами на детей от трех до 16 лет

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России сообщил, что принял почти 13 миллионов заявлений на единовременную выплату для более чем 18 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет.
"По состоянию на 9.00 2 июня Пенсионный фонд России принял почти 13 миллионов заявлений семей о единовременной выплате 10 тысяч рублей более чем на 18 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Уточняется, что абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня. Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.