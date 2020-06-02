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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:39
https://ria.ru/20200602/1572340802.html
Памфилова заявила, что все члены УИК пройдут тесты на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1036x0_80_0_0_336d62e8df3b97b746fdd68e440aca97.jpg
РИА Новости

Памфилова заявила, что все члены УИК пройдут тесты на коронавирус

12:39 02.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все члены участковых избирательных комиссий пройдут тесты на коронавирус, предусмотрят и резерв на случай выявления заражения, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы намерены обязательно с Роспотребнадзором с медицинскими организациями провести тестирование на коронавирус и мы обязательно в такие реберные точки будем проводить тотальное тестирование членов комиссий территориальных, субъектовых и обязательно участковых, чтобы была максимальная безопасность", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она также обратилась к избиркомам, чтобы они имели кадровый резерв на случай выявления заболевших в комиссии.
"Вы должны быть готовы к тому, чтобы комиссия была в работоспособном состоянии, смотрите свои резервы, в случае, если кто-то заболеет, рассчитываем, что это будет не много, чтобы комиссия была восполнена", - отметила глава ЦИК.
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