В Подмосковье назвали лучшие округа по дезинфекции детских площадок

"Проверка с использованием приложения показала, что по рейтингу исполнения заданий по обработке детских игровых площадок лучшими признаны городские округа: Бронницы, Воскресенск, Ивантеевка, Истра, Королев, Красноармейск, Лотошино, Протвино, Рошаль, Серебряные Пруды, Черноголовка, Шаховская, Электрогорск, Власиха, Восход, Звездный городок, Молодежный, Талдомский, Раменский", - говорится в сообщении.