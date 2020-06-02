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Новости Подмосковья
2020-06-02T12:39
https://ria.ru/20200602/1572340754.html
В Подмосковье назвали лучшие округа по дезинфекции детских площадок
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571665633_58:379:3025:2048_1036x0_80_0_0_05cb480c6e036c6e546b6350850b96a3.jpg
РИА Новости

В Подмосковье назвали лучшие округа по дезинфекции детских площадок

12:39 02.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Городские округа Электрогорск, Воскресенск и Истра вошли в число лучших муниципалитетов Московской области по дезинфекции детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
"Проверка с использованием приложения показала, что по рейтингу исполнения заданий по обработке детских игровых площадок лучшими признаны городские округа: Бронницы, Воскресенск, Ивантеевка, Истра, Королев, Красноармейск, Лотошино, Протвино, Рошаль, Серебряные Пруды, Черноголовка, Шаховская, Электрогорск, Власиха, Восход, Звездный городок, Молодежный, Талдомский, Раменский", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что городским округам Реутов и Руза были сделаны замечания, а также направлены письма, указывающие на необходимость своевременного и некачественного проведения данных мероприятий.
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