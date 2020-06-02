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2020-06-02T12:38
https://ria.ru/20200602/1572340647.html
Суд оштрафовал жительницу Оренбуржья, у которой силой отобрали детей
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РИА Новости

Суд оштрафовал жительницу Оренбуржья, у которой силой отобрали детей

12:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
УФА, 2 июн - РИА Новости. Районный суд в Оренбургской области оштрафовал на 500 рублей местную жительницу за неповиновение требованию полицейского во время изъятия четверых детей, которых власти отобрали из-за опасности обрушения крыши дома, где жила многодетная семья, сообщили РИА Новости в Домбаровском районном суде.
Ранее в СМИ распространилось видео насильного изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но, когда она начала выгонять правоохранителей, то детей забрали силой, а на нее надели наручники.
В полиции РИА Новости сообщали, что детей изъяли для доставки в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Правоохранители также сообщали, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей. А следственные органы заявляли, что четверых детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного из-за опасности обрушения кровли дома, где проживает семья. Детский омбудсмен сообщал, что дальнейшее жизнеустройство малышей решит суд. Власти области назвали изъятие детей из семьи единственной возможной мерой для их безопасности.
"Домбаровский районный суд рассмотрел материалы административного правонарушения в отношении матери изъятых детей по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". Женщине назначен штраф в размере 500 рублей", - сообщили РИА Новости в суде.
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