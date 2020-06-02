Суд оштрафовал жительницу Оренбуржья, у которой силой отобрали детей

Ранее в СМИ распространилось видео насильного изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но, когда она начала выгонять правоохранителей, то детей забрали силой, а на нее надели наручники.