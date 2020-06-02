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2020-06-02T13:27
https://ria.ru/20200602/1572340576.html
"Яндекс" создал четвертое поколение беспилотников
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РИА Новости

"Яндекс" создал четвертое поколение беспилотников

12:38 02.06.2020 (обновлено: 13:27 02.06.2020)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. "Яндекс" совместно с компанией Hyundai Mobis (дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group) разработал четвертое поколение собственных беспилотных автомобилей на базе Hyundai Sonata. Об этом говорится в сообщении интернет-компании.
Как отметили в "Яндексе", у беспилотников нового поколения значительно усовершенствован набор сенсоров: увеличено количество камер, появились камеры с разным фокусным расстоянием. Радары теперь расположены на крыше автомобиля и позволяют системе различать еще больше машин впереди и сзади.
Лидары (лазерные сканеры пространства) на передних крыльях могут лучше видеть пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора, например при выезде из двора на улицу, по сторонам которой припаркованы другие машины. "Благодаря новому расположению сенсоров разные объекты дорожной сцены вокруг автомобиля определяются одновременно еще большим числом датчиков. Это позволяет системе получать максимально подробную и надежную информацию о других участниках движения в самых разных условиях", — поясняется в сообщении.
В нем отмечается, что новая беспилотная Hyundai Sonata — это первое поколение, разработанное совместно с автомобильной компанией. Инженеры Hyundai Mobis доработали электронные блоки автомобиля для более эффективного взаимодействия с технологией беспилотного управления "Яндекса". "Изначально созданные для использования в машине под управлением человека, они были модифицированы с учетом задач и особенностей автономного вождения", — уточняется в сообщении.
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До конца года флот "Яндекса" пополнят 100 таких автомобилей (а в целом он будет насчитывать 200 машин). Основную часть будут тестировать в Москве, часть — использовать в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а еще одна часть присоединится к тестовому флоту компании в США. Как рассказали РИА Новости в "Яндексе", первые пять автомобилей уже собраны и ездят по улицам Москвы.
В компании отметили, что в новом поколении машин оборудование для системы беспилотного управления уже в два раза дешевле, чем во втором поколении полтора года назад. Этого удалось достичь за счет массовости производства, удешевления некоторых компонентов (например, лидаров, на которые приходится до 40 процентов стоимости). Пока "Яндекс" использует покупные лидары, собственные компания намерена еще доработать.
"Лидары и камеры, созданные нашей командой, на этом этапе проходят испытания. Платформа новой беспилотной Sonata является модульной, поэтому, когда мы будем готовы к серийному применению собственных сенсоров, мы интегрируем их на этот автомобиль", — сказали в компании.
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ЯндексHyundai SonataТехнологии
Популярные комментарии
)))) Недавно лежал в больнице, Российского, кроме опилок в виде мебели я не нашел, как ни старался, все маде от туда. Какие нафиг беспилотники
2 июня, 13:24
sserj1679
450017
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