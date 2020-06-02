В Иране выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

ТЕГЕРАН, 2 июн – РИА Новости. Иран впервые за два месяца выявил более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом , общее число – 157 576, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 3 117 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число (с 19 февраля) достигло 157 562. Выздоровели 123 077 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 64 человека. Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 7 942 человека.

Последний раз более 3 тысяч случаев Иран фиксировал 31 марта - в пиковые, по словам президента Хасана Роухани, недели распространения коронавируса в стране.

В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом (максимум был в конце марта - 3186).