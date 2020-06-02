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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:43
https://ria.ru/20200602/1572340527.html
В Иране выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:36 02.06.2020 (обновлено: 12:43 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 июн – РИА Новости. Иран впервые за два месяца выявил более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, общее число – 157 576, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 3 117 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число (с 19 февраля) достигло 157 562. Выздоровели 123 077 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 64 человека. Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 7 942 человека.
Последний раз более 3 тысяч случаев Иран фиксировал 31 марта - в пиковые, по словам президента Хасана Роухани, недели распространения коронавируса в стране.
В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом (максимум был в конце марта - 3186).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
002102
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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