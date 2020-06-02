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Россияне в США, нуждающиеся в защите, получат помощь, заявил Песков
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РИА Новости

Россияне в США, нуждающиеся в защите, получат помощь, заявил Песков

12:36 02.06.2020
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие в Вашингтоне
Протестующие в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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Протестующие в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россияне, которые будут нуждаться в защите в связи с беспорядками в США, получат такую помощь через дипломатические учреждения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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"В США действуют российские дипломатические учреждения, росзагранучреждения, и, конечно, в случае, если граждане будут нуждаться в каких-то мерах защиты, эта защита будет им обеспечиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли РФ оказать помощь россиянам, которые в настоящее время находятся в США.
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