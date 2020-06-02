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2020-06-02T13:30
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Турция заказала у России оружия на миллиард долларов, заявил глава ФСВТС
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РИА Новости

Турция заказала у России оружия на миллиард долларов, заявил глава ФСВТС

12:36 02.06.2020 (обновлено: 13:30 02.06.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой ФСВТСДиректор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
© Фото предоставлено пресс-службой ФСВТС
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 миллиард долларов, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
До этого сумма экспортных контрактов России на турецком направлении официально не оглашалась.

"Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция "успешно взаимодействуют" в сфере ВТС, ведутся переговоры по новым перспективным вооружениям.
В настоящее время Турция располагает российским вертолетами, различными видами сухопутной военной техники, а также зенитными ракетными системами С-400, поставка которых завершилась в прошлом году.
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