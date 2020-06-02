Турция заказала у России оружия на миллиард долларов, заявил глава ФСВТС

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Портфель экспортных оборонных заказов с Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 миллиард долларов, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

До этого сумма экспортных контрактов России на турецком направлении официально не оглашалась.

"Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция "успешно взаимодействуют" в сфере ВТС, ведутся переговоры по новым перспективным вооружениям.