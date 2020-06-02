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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:34
https://ria.ru/20200602/1572340348.html
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403725_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3c375780b9a3b7c8766d81914570a1ee.jpg
РИА Новости

Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции

12:34 02.06.2020
207100
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля, такое решение президент РФ Владимир Путин принял в понедельник.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Вчера, 12:25
Роспотребнадзор назвал условия проведения голосования по Конституции
"Решение было принято, дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом. И мы констатируем, как уже говорили, что ситуация постепенно эпидемиологическая улучшается. Вы видите на улицах всей страны все больше и больше людей. С большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель - а вчера Попова (Анна Попова, глава Роспотребнадзора) сказала, что, собственно, это еще два карантинных периода, два по две недели, - мы надеемся на то, что ситуация существенно улучшится. Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке", - рассказал Песков журналистам.
Прогнозировать проценты явки Песков не стал.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Сложный выбор. Не участвовать вовсе, или голосовать "против".
2 июня, 12:54
Sergey Popov
124701233
Это он имел ввиду граждан России?
2 июня, 12:36
Коля Мосяев
491530110
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