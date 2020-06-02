Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля, такое решение президент РФ Владимир Путин принял в понедельник.
"Решение было принято, дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом. И мы констатируем, как уже говорили, что ситуация постепенно эпидемиологическая улучшается. Вы видите на улицах всей страны все больше и больше людей. С большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель - а вчера Попова (Анна Попова, глава Роспотребнадзора) сказала, что, собственно, это еще два карантинных периода, два по две недели, - мы надеемся на то, что ситуация существенно улучшится. Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке", - рассказал Песков журналистам.
Прогнозировать проценты явки Песков не стал.
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