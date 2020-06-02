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Вологодская область
2020-06-02T12:33
https://ria.ru/20200602/1572340284.html
В Вологодской области разрешили гулять и открыли парикмахерские
https://cdn21.img.ria.ru/images/149242/55/1492425552_0:358:4256:2752_1036x0_80_0_0_90ca6307ffdda40367b27c3a648f2257.jpg
РИА Новости

В Вологодской области разрешили гулять и открыли парикмахерские

12:33 02.06.2020
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© Fotolia / nagaetsПарикмахерская
Парикмахерская
© Fotolia / nagaets
ВОЛОГДА, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников  объявил во вторник об открытии в регионе со 2 июня магазинов, торгующих промышленными товарами, парикмахерских и возобновлении межмуниципальных перевозок, которые ранее были отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительство региона.
Как отметил РИА Новости губернатор, третьи сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе меньше единицы, что позволяет приступить к снятию ограничений.

"На общероссийском фоне Вологодская область выглядит относительно благополучно. По числу больных мы более полутора месяцев не поднимались выше 60 места среди всех субъектов России. Ограничительные меры дали результат. Пиковый прирост пришелся на вспышки в медучреждениях и вахтовых городках, все эти очаги удалось локализовать, а некоторые - погасить", - сказал Кувшинников.

На первом этапе выхода из карантина смогут работать магазины непродовольственных товаров с отдельным входом, парикмахерские и салоны красоты - по предварительной записи при соблюдении масочного режима и правил дезинфекции после каждого клиента.
"Я хочу сказать спасибо всем за терпение… Но в тоже время хочу отметить, что работа всех открытых предприятий и организаций будет возможна лишь при жестком соблюдении требований Роспотребнадзора, которое будет строго контролироваться", - предупредил глава региона.
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Кроме того, гражданам разрешаются прогулки в парках и занятия спортом на улице. Гулять можно только вдвоем, избегая мест массового скопления людей и детских площадок, а спортом заниматься поодиночке на расстоянии 5 метров от других людей.
По состоянию на 2 июня в регионе 979 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 380 человек выздоровели, семеро умерли.
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