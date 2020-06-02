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2020-06-02T12:27
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Снова в рейс: господдержка помогла выжить транспортному бизнесу в Перми
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РИА Новости

Снова в рейс: господдержка помогла выжить транспортному бизнесу в Перми

12:27 02.06.2020
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ПЕРМЬ, 2 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Апрель нынешнего года для предпринимателя Юрия Никитина из Перми оказался самым провальным месяцем за все время работы - из-за ограничительных мер из 28 автобусных маршрутов сохранился лишь один. Чтобы сохранить коллектив и бизнес во время пандемии, Никитин воспользовался мерами господдержки и сейчас очень надеется, что рынок пассажирских автоперевозок вернется к прежним темпам.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Юрий Никитин рассказал, как ему удалось платить водителям зарплату во время вынужденного простоя и какие меры он предпринял для сохранения бизнеса.
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К трудностям не привыкать

Юрий Никитин начинал свой бизнес с трех маршруток в Перми в 1998 году. В тот кризисный для страны год бизнесмен получил такую закалку, что теперь никакие потрясения ему не страшны. По крайней мере, признается он, так было до апреля нынешнего года, когда из-за пандемии коронавируса в крае ввели режим самоизоляции и ограничили пассажирские автоперевозки.
"Вдруг перестать работать оказалось, конечно, тяжелым ударом для нашего бизнеса. Мы вместе ведем его с дочерью, у нас 40 автобусов Setra большой вместимостью, работает 100 человек. Есть еще своя ремонтная база", - рассказывает Никитин.
По его словам, до введения ограничений у него работало 28 маршрутов не только по Пермскому краю, но и за его пределами. Автобусы ходили в Ижевск, Самару, Чебоксары, Курган, Североуральск. Из всех направлений осталось одно – до поселка Ныроб, пермские власти посчитали его социально значимым. В Ныробе находятся исправительные колонии, и осужденных, отбывших наказание, надо оттуда вывозить.
"Весь апрель так ходили – один рейс в день. Автобусы дезинфицировали хлористыми растворами, водители - в масках и перчатках. Доход обвалился полностью, потеряли миллионы", - говорит Никитин.
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В мае, как отметил предприниматель, стало немного легче: возобновились еще 10 региональных маршрутов, появилась небольшая прибыль. Работа ведется при строгом соблюдении предписаний Роспотребнадзора, водителям обязательно измеряют температуру, автобусы дезинфицируют.

Пошли навстречу

По словам Никитина, за время карантина на его предприятии не было массовых увольнений, коллектив удалось сохранить. Ушел только один водитель на городской маршрут. Чтобы удержать и поддержать работников, Юрий одним из первых в регионе воспользовался государственной поддержкой для бизнеса.
"Беспроцентный кредит на заработную плату нам быстро выделили, буквально за сутки одобрили: 2 апреля обратились, а третьего уже перечислили. Давали из расчета - один МРОТ умножается на шесть месяцев и на количество сотрудников. Это помогло, конечно, хоть водители и не работали, а заработную плату надо выплатить", - говорит предприниматель.
Помогли транспортному предприятию и банки, в которых Юрий брал кредиты на новую технику и развитие бизнеса. Никитину сделали отсрочку платежей. "Если бы банки не пошли навстречу, то пришлось бы веревочку на шее затянуть. Такие меры вовремя были приняты, и все правильно", - отмечает он.
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Продержимся

Никитин уверен, что его предприятие выстоит и справится с трудностями, к тому же власти региона стали ослаблять ограничения.
"Режим самоизоляции у нас до 8 июня. Я думаю, что продержимся. Потихоньку нам разрешают все большее количество рейсов. К следующим выходным выведем еще несколько маршрутов. А после отмены ограничений, думаю, процентов на 80 будем работать, все зависит от пассажиропотока", - сказал бизнесмен.
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