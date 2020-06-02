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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:26
https://ria.ru/20200602/1572339735.html
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:98:599:435_1036x0_80_0_0_2f7d7e45e22bec810a8c2d4c026210b8.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов

12:26 02.06.2020
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© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников
© Фото : ВГТРК
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов.
Он объяснил, что бактерии могут приобрести устойчивость к антисептикам и привести к вспышке заболеваний бактериальными инфекциями.
"Вирус и так не живет на таких поверхностях долго, если он и живет, он все равно неактивный, вы не заразитесь от него", - сказал Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор!" на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
В России за весь период эпидемии выявлен 423741 случай заражения коронавирусом, более пяти тысяч человек скончались, 186985 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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