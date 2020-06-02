Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов.
Он объяснил, что бактерии могут приобрести устойчивость к антисептикам и привести к вспышке заболеваний бактериальными инфекциями.
"Вирус и так не живет на таких поверхностях долго, если он и живет, он все равно неактивный, вы не заразитесь от него", - сказал Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор!" на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
В России за весь период эпидемии выявлен 423741 случай заражения коронавирусом, более пяти тысяч человек скончались, 186985 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.