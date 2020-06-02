В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все модальности и нюансы, связанные с приглашением президенту РФ Все модальности и нюансы, связанные с приглашением президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к саммиту G7 , будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Действительно, были озвучены, мы знаем, президентом Трампом такие планы. Вместе с тем существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве отреагировали на это предложение и планирует ли Путин принять приглашение.

"Наши дипломаты будут дальше общаться с тем, чтобы от американских партнеров получить дополнительную информацию", - добавил Песков.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит "Большой семерки", заявил, что РФ будет оставаться "за пределами" группы.

"Кремль никак не реагирует. Это формат, в котором Россия не принимает участия, и поэтому мы с самого начала сказали, что здесь вопросов пока на этой стадии больше, чем ответов", - сказал Песков, комментируя это высказывание премьера Канады.