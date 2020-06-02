СК в Энгельсе проверит жалобу медиков на невыплату надбавок

"В следственные органы СК РФ по Саратовской области поступило коллективное обращение медицинских работников ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2", в котором сообщается, что персонал лечебного учреждения, работающий с больными COVID-19, не получил доплату за работу с пациентами указанной категории. По данному факту… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.