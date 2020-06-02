СК в Энгельсе проверит жалобу медиков на невыплату надбавок

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о невыплате стимулирующих надбавок за работу с больными коронавирусной инфекцией медработникам второй городской клинической больницы в Энгельсе, сообщило во вторник управление СК РФ по Саратовской области.
"В следственные органы СК РФ по Саратовской области поступило коллективное обращение медицинских работников ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2", в котором сообщается, что персонал лечебного учреждения, работающий с больными COVID-19, не получил доплату за работу с пациентами указанной категории. По данному факту… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре области заявили, что 54 работника городской клинической больницы №5 Саратова получили стимулирующие выплаты за апрель на сумму свыше 2,6 миллиона рублей только после прокурорского вмешательства. Позднее управление СК РФ сообщило, что медработники первой городской клинической больницы Саратова сообщили о невыплате стимулирующих надбавок за работу с больными коронавирусной инфекцией, следователи начали проверку.
Всего в области лабораторно подтверждены 3269 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1288.
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