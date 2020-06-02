Путин и Мишустин обсуждают план по восстановлению экономики. Трансляция

Владимир Путин и Михаил Мишустин обсуждают общенациональный план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Как ранее заявил премьер-министр, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям до конца 2021 года.

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика, которая несет потери из-за масштабных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, снизится в 2020 году на пять процентов. В следующем году министерство ожидает роста ВВП на 2,8 процента.