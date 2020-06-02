2020-06-02T14:28
2020-06-02T14:28
https://ria.ru/20200602/1572339144.html
Путин и Мишустин обсуждают план по восстановлению экономики. Трансляция
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РИА Новости
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Путин и Мишустин обсуждают план по восстановлению экономики. Трансляция
Владимир Путин и Михаил Мишустин обсуждают общенациональный план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
2020-06-02T14:28
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32020577&type=mp4
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Путин и Мишустин обсуждают план по восстановлению экономики. Трансляция
Владимир Путин и Михаил Мишустин обсуждают общенациональный план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Как ранее заявил премьер-министр, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям до конца 2021 года.
По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика, которая несет потери из-за масштабных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, снизится в 2020 году на пять процентов. В следующем году министерство ожидает роста ВВП на 2,8 процента.
В России число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 423 тысячи человек, из них свыше 186 тысяч выздоровели, 5037 погибли.