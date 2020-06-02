Роспотребнадзор: при голосовании за столом должен быть один член УИК

"При проведении голосования, а также подсчете голосов участников голосования члены участковой комиссии должны размещаться по одному человеку за столом", - говорится в рекомендациях.

Любые работы по подготовке и проведению голосования члены участковых комиссий должны проводить с использованием средств индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток). При нахождении в месте для голосования члены комиссии должны регулярно в течение дня мыть руки и (или) проводить обработку рук антисептическими средствами, добавили в ведомстве.