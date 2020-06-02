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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:19
https://ria.ru/20200602/1572339065.html
Роспотребнадзор: при голосовании за столом должен быть один член УИК
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403253_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bc7ee562f124583f4dec87ef2578cea7.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор: при голосовании за столом должен быть один член УИК

12:19 02.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. При проведении голосования и подсчете голосов за одним столом должен находиться один член участковой комиссии, следует из рекомендаций Роспотребнадзора избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию, которые опубликованы на сайте ведомства.
"При проведении голосования, а также подсчете голосов участников голосования члены участковой комиссии должны размещаться по одному человеку за столом", - говорится в рекомендациях.
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Любые работы по подготовке и проведению голосования члены участковых комиссий должны проводить с использованием средств индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток). При нахождении в месте для голосования члены комиссии должны регулярно в течение дня мыть руки и (или) проводить обработку рук антисептическими средствами, добавили в ведомстве.
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