Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в США, это не вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поднималась ли тема беспорядков в США в ходе телефонного разговора Путина и Трампа.
Путин в понедельник поговорил по телефону с Трампом. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, также Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7, президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.