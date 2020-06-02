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2020-06-02T12:19
https://ria.ru/20200602/1572338894.html
Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США
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РИА Новости

Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США

12:17 02.06.2020 (обновлено: 12:19 02.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЛюди закрашивают граффити на стене здания после беспорядков на Лейк-стрит в Миннеаполисе
Люди закрашивают граффити на стене здания после беспорядков на Лейк-стрит в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в США, это не вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поднималась ли тема беспорядков в США в ходе телефонного разговора Путина и Трампа.
Путин в понедельник поговорил по телефону с Трампом. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, также Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7, президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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G7ОПЕКДмитрий ПесковДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
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