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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:17
https://ria.ru/20200602/1572338859.html
На участках для голосования организуют бесконтактный контроль температуры
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568213374_0:84:1440:894_1036x0_80_0_0_9376cff1f11cbab4298810aa32730c73.jpg
РИА Новости

На участках для голосования организуют бесконтактный контроль температуры

12:17 02.06.2020
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бесконтактный температурный контроль обязательно организуют на участках для голосования по поправкам в конституцию, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что все находящиеся на участках, в том числе и участники голосования, будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, санитайзерами. Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений.
"Обязательно при подходе к участку у нас будет бесконтактный температурный контроль осуществляться, это обязательно. Если вдруг так случится, что пришел человек, очень активный, захотел проголосовать, выясняется, что у него повышенная температура, для этого должно быть предусмотрено отдельное изолированное помещение", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По ее словам, потоки людей на участках будут разведены.
Кабинки для голосования поставят к стене таким образом, чтобы участники голосования с ними не контактировали, шторки использоваться не будут.
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