На участках для голосования организуют бесконтактный контроль температуры

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бесконтактный температурный контроль обязательно организуют на участках для голосования по поправкам в конституцию, сообщила председатель ЦИК Бесконтактный температурный контроль обязательно организуют на участках для голосования по поправкам в конституцию, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова

Она подчеркнула, что все находящиеся на участках, в том числе и участники голосования, будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, санитайзерами. Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений.

"Обязательно при подходе к участку у нас будет бесконтактный температурный контроль осуществляться, это обязательно. Если вдруг так случится, что пришел человек, очень активный, захотел проголосовать, выясняется, что у него повышенная температура, для этого должно быть предусмотрено отдельное изолированное помещение", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, потоки людей на участках будут разведены.