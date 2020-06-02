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"Лидеры России" запустили образовательный марафон #Лидерыменяютмир
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РИА Новости

"Лидеры России" запустили образовательный марафон #Лидерыменяютмир

12:16 02.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники конкурса управленцев "Лидеры России"
Участники конкурса управленцев Лидеры России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Оргкомитет конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – разработал и запустил во вторник обучающий марафон #Лидерыменяютмир, который будет длиться весь год и в котором может бесплатно принять участие любой желающий, сообщает пресс-служба АНО "РВ".
Марафон направлен на развитие 12 компетенций и навыков, оценивающихся на конкурсе "Лидеры России", в числе которых -  лидерство, работа в команде, стратегическое мышление, социальная ответственность, инновационность, эмоциональный интеллект, коммуникации, креативность, кругозор, здоровый образ жизни.
"В 12 образовательных модулях марафона собраны лучшие практики и инструменты по компетенциям и навыкам, которые нужны и важны каждому управленцу, вне зависимости от возраста, региона и текущего места работы. Участие в марафоне #Лидерыменяютмир – отличный шанс получить новые знания, познакомиться с интересными людьми, а главное – он дает возможность подготовиться к четвертому сезону конкурса "Лидеры России", – привели в  пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Участников марафона ждут теория и практика по развитию компетенций, задания на тренировку навыков, полезные практики и инструменты для увеличения эффективности работы, интервью и видео-советы наставников и членов Наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", мотивирующие статьи. По итогам выполнения заданий модуля участник сможет получить сертификат об изучении и закреплении определенной компетенции или навыка.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
22 мая, 10:57
Фальков: несколько финалистов конкурса "Лидеры России" станут ректорами
Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей", которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС при президенте РФ.
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Образование - Общество
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