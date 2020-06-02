"Лидеры России" запустили образовательный марафон #Лидерыменяютмир

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Оргкомитет конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – разработал и запустил во вторник обучающий марафон #Лидерыменяютмир, который будет длиться весь год и в котором может бесплатно принять участие любой желающий, сообщает пресс-служба АНО "РВ".

Марафон направлен на развитие 12 компетенций и навыков, оценивающихся на конкурсе "Лидеры России", в числе которых - лидерство, работа в команде, стратегическое мышление, социальная ответственность, инновационность, эмоциональный интеллект, коммуникации, креативность, кругозор, здоровый образ жизни.

"В 12 образовательных модулях марафона собраны лучшие практики и инструменты по компетенциям и навыкам, которые нужны и важны каждому управленцу, вне зависимости от возраста, региона и текущего места работы. Участие в марафоне #Лидерыменяютмир – отличный шанс получить новые знания, познакомиться с интересными людьми, а главное – он дает возможность подготовиться к четвертому сезону конкурса "Лидеры России", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Участников марафона ждут теория и практика по развитию компетенций, задания на тренировку навыков, полезные практики и инструменты для увеличения эффективности работы, интервью и видео-советы наставников и членов Наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", мотивирующие статьи. По итогам выполнения заданий модуля участник сможет получить сертификат об изучении и закреплении определенной компетенции или навыка.