Роспатент в ближайшее время создаст единый Евразийский реестр фармвеществ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспатент готов создать и вести единый Евразийский реестр фармакологически активных действующих веществ, он появится в ближайшее время, сообщил руководитель ведомства Григорий Ивлиев в ходе выступления на онлайн-конференции "Какие вызовы стоят перед государством и фармотраслью в современных условиях?".

"Конечно же, для нас важно не просто говорить, что мы гарантируем патентную защиту всем изобретателям, важно иметь такие инструменты. Одним из таких инструментов, который был бы сейчас очень эффективен, конечно же Евразийский реестр фармакологически активных действующих веществ, охраняемых патентом на изобретение. Эту идею фарминдустрия уже давно пытается провести, и в том числе через наше ведомство. Мы готовы создать такой реестр, вести его с тем, чтобы вся информация о патентах была предоставлена всем пользователям, всем исследователям, и она будет доступна и правообладателям тех биоаналоговых препаратов, которые мы тоже зарегистрировали как патент", - сообщил Ивлиев.

Он добавил, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) уже создала аналогичную базу данных, однако она неполная. Задача Роспатента - дать возможность правообладателю при желании размещать в реестр свои данные о химических соединениях, которые им изобретены.

"Создать такой реестр - это значит, проинформировать регистрирующие органы и всех пользователей лекарств о том, что они перед собой имеют. Конечно же, товар, защищенный патентом, это очень надежно. И все приобретатели лекарств, и все Минздравы, которые будут регистрировать эти лекарственные средства, будут иметь возможность из этого реестра одним движением увидеть действительную патентную картину, которая складывается", - отметил Ивлиев.

Глава Роспатента добавил, что такой реестр позволит эффективно создавать дженерики. "Все будут понимать, с какого момента будет действовать дженериковый препарат. Никаких ограничений на исследование, на разработку создание реестра не предусматривает. По-прежнему все могут проводить исследования вне зависимости от желания правообладателя. Это ограничение патентного права, оно закреплено и в нашем законодательстве, и строго соблюдается. Но при этом срок введения дженерикового препарата будет понятен всем, и в том числе обладателю референтного патента, тот, который знает, когда заканчивается его действие, и рынок будет на это сориентирован", - пояснил он.