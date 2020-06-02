Путин пообщается во вторник с губернатором Тамбовской области

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается во вторник по видеосвязи с тамбовским губернатором Александром Никитиным, на этой неделе будут и другие такие встречи с руководителями регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет во второй половине дня запланировано общение посредством видеоконференции с губернатором Тамбовской области", - сказал журналистам Песков, добавив, что работа с регионами президентом будет "продолжена на неделе".