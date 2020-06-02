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2020-06-02T12:24
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Путин пообщается во вторник с губернатором Тамбовской области
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РИА Новости

Путин пообщается во вторник с губернатором Тамбовской области

12:15 02.06.2020 (обновлено: 12:24 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается во вторник по видеосвязи с тамбовским губернатором Александром Никитиным, на этой неделе будут и другие такие встречи с руководителями регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет во второй половине дня запланировано общение посредством видеоконференции с губернатором Тамбовской области", - сказал журналистам Песков, добавив, что работа с регионами президентом будет "продолжена на неделе".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
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Александр НикитинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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