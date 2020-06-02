Роспотребнадзор назвал рекомендуемое на голосование по поправкам время

"При этом целесообразно рекомендовать им прибывать в помещение для голосования со своей авторучкой для заполнения бюллетеня (с пастой синего или черного цвета), в защитной медицинской маске, на входе в помещение для голосования и выходе из него обработать руки антисептическим средством и надеть одноразовые перчатки, в помещении для голосования соблюдать дистанцию между людьми и, по возможности, находиться в нем не более 15 минут", - говорится в рекомендациях.