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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:13
https://ria.ru/20200602/1572338481.html
Роспотребнадзор назвал рекомендуемое на голосование по поправкам время
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391880_0:137:3036:1846_1036x0_80_0_0_429ee547b8d64bc53c3833a2d671b60a.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал рекомендуемое на голосование по поправкам время

12:13 02.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат, установленный на Щелковском шоссе в Москве
Агитационный плакат, установленный на Щелковском шоссе в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат, установленный на Щелковском шоссе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал отводить на голосование по поправкам в конституцию на участке и вне его не более 15 минут, следует из рекомендаций избирательным комиссиям при подготовке и проведении общероссийского голосования, которые опубликованы на сайте ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует членам участковой комиссии "заранее и непосредственно в день (дни) голосования разъяснять участникам голосования правила поведения в местах для голосования для исключения случаев заражения коронавирусной инфекцией".
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"При этом целесообразно рекомендовать им прибывать в помещение для голосования со своей авторучкой для заполнения бюллетеня (с пастой синего или черного цвета), в защитной медицинской маске, на входе в помещение для голосования и выходе из него обработать руки антисептическим средством и надеть одноразовые перчатки, в помещении для голосования соблюдать дистанцию между людьми и, по возможности, находиться в нем не более 15 минут", - говорится в рекомендациях.
Голосование вне помещения для всех участников "рекомендуется проводить не более 15 минут с соблюдением дистанции между людьми не менее двух метров (по возможности)", добавляют в Роспотребнадзоре.
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