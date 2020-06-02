Роспотребнадзор назвал рекомендуемое на голосование по поправкам время

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал отводить на голосование по поправкам в конституцию на участке и вне его не более 15 минут, следует из рекомендаций избирательным комиссиям при подготовке и проведении общероссийского голосования, которые опубликованы на сайте ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует членам участковой комиссии "заранее и непосредственно в день (дни) голосования разъяснять участникам голосования правила поведения в местах для голосования для исключения случаев заражения коронавирусной инфекцией".
"При этом целесообразно рекомендовать им прибывать в помещение для голосования со своей авторучкой для заполнения бюллетеня (с пастой синего или черного цвета), в защитной медицинской маске, на входе в помещение для голосования и выходе из него обработать руки антисептическим средством и надеть одноразовые перчатки, в помещении для голосования соблюдать дистанцию между людьми и, по возможности, находиться в нем не более 15 минут", - говорится в рекомендациях.
Голосование вне помещения для всех участников "рекомендуется проводить не более 15 минут с соблюдением дистанции между людьми не менее двух метров (по возможности)", добавляют в Роспотребнадзоре.
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