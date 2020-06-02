Ливан откроет границу с Сирией на двое суток для своих граждан

БЕЙРУТ, 2 июн - РИА Новости. Ливанские власти приняли решение открыть сухопутную границу с Сирией 2 и 4 июня для своих граждан и членов их семей, желающих вернуться на родину, говорится во вторник в заявлении МВД Ливана.
"На основании решения правительства от 31 марта, связанного с возвращением ливанских граждан на родину, планируется открытие границ с Сирией через КПП Маснаа и Абудия 2 и 4 июня", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, границы будут открыты с 9.00 до 16.00 для граждан Ливана и близких членов их семей, которые находятся в Сирии и хотят вернуться на родину.
Ливан закрыл сухопутные границы с Сирией в начале марта в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса. С 27 апреля власти начали поэтапную отмену введенных из-за пандемии ограничений. Возобновлена работа госучреждений и коммерческих предприятий. Открылись рестораны, кафе, гостинцы и пляжи. Комендантский час с 1 июня действует с полуночи до пяти утра. На сегодняшний день продолжают быть закрытыми двери образовательных учреждений. Международный аэропорт в Бейруте, по предварительным данным, должен возобновить свою работу с 21 июня, ориентировочно также в конце июня заработают морские порты.
На сегодняшний день в Ливане официально подтверждено 1233 случая заражения, более 700 граждан вылечились.