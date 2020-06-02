Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:48
https://ria.ru/20200602/1572338233.html
Мэр Нальчика заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Мэр Нальчика заразился коронавирусом

12:09 02.06.2020 (обновлено: 12:48 02.06.2020)
600
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 июн – РИА Новости. Глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом, он переносит болезнь в легкой форме и находится на самоизоляции, сообщает мэрия столицы Кабардино-Балкарии.
В КБР зарегистрировано 2978 подтвержденных случаев COVID-19, в республике скончались 23 пациента с коронавирусом.
"Заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации Нальчика Таймураза Ахохова. После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем (Ахоховым - ред.), было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании. К сожалению, в ходе повторного обследования тесты дали положительный результат", - говорится в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Instagram.
Отмечается, что мэр переносит болезнь в легкой форме, находится в изоляции и соблюдает все рекомендации врачей.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:30Распространение нового коронавируса
Песков оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу в регионах
"Администрация Нальчика продолжает работу в штатном режиме, благодаря своевременной самоизоляции и выявлению заболевания новых заражений удалось избежать", - уточняет мэрия.
Ахохов обратился к жителям города и республики с призывом максимально ответственно отнестись к своему здоровью, соблюдать режим самоизоляции и эпидемиологические нормы безопасности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НальчикОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В КБР медсестра умерла от коронавируса
Тест на коронавирус
В КБР умерли два пациента с коронавирусом
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Кабардино-Балкарии умерла еще одна пациентка с коронавирусом
LIVE: Заседание президиума РАН
Президиум РАН обсуждает ситуацию с COVID-19. Прямая трансляция
Агитационный плакат, установленный на Щелковском шоссе в Москве
Роспотребнадзор назвал рекомендуемое на голосование по поправкам время
Машина скорой помощи
В КБР число жертв коронавируса достигло 21
Сирийские военнослужащие на сирийско-ливанской границе
Ливан откроет границу с Сирией на двое суток для своих граждан
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
В Ухане при скрининге выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК изымает документы на ТЭЦ-3 в Норильске
Медицинские работники
Военные медики помогают врачам в больницах Подмосковья
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Нальчике ликвидировали пожар на складе
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия планирует поставки нефти в июне от десяти российских компаний
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков рассказал о коэффициенте напряженности на рынке труда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин поинтересовался здоровьем Мишустина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Лента новостейМолния