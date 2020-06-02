Мэр Нальчика заразился коронавирусом

НАЛЬЧИК, 2 июн – РИА Новости. Глава администрации Глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом, он переносит болезнь в легкой форме и находится на самоизоляции, сообщает мэрия столицы Кабардино-Балкарии.

В КБР зарегистрировано 2978 подтвержденных случаев COVID-19, в республике скончались 23 пациента с коронавирусом.

"Заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации Нальчика Таймураза Ахохова. После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем (Ахоховым - ред.), было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании. К сожалению, в ходе повторного обследования тесты дали положительный результат", - говорится в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Instagram.

Отмечается, что мэр переносит болезнь в легкой форме, находится в изоляции и соблюдает все рекомендации врачей.

"Администрация Нальчика продолжает работу в штатном режиме, благодаря своевременной самоизоляции и выявлению заболевания новых заражений удалось избежать", - уточняет мэрия.

Ахохов обратился к жителям города и республики с призывом максимально ответственно отнестись к своему здоровью, соблюдать режим самоизоляции и эпидемиологические нормы безопасности.