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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-06-02T12:08
https://ria.ru/20200602/1572338186.html
Артамонов вручил детской больнице Липецка сертификат на 16 млн рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:52:1000:615_1036x0_80_0_0_67044413f1deec0de599417bec030e67.jpg
РИА Новости

Артамонов вручил детской больнице Липецка сертификат на 16 млн рублей

12:08 02.06.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Сертификат на 16 миллионов рублей для приобретения новой аппаратуры вручил главному врачу областной детской больницы Липецка глава администрации области Игорь Артамонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
Глава региона отметил, что в области ведётся активная работа по обновлению и модернизации материальной базы медицинских организаций.
"В прошлом году мы из регионального бюджета направили 500 миллионов рублей на закупку нового оборудования для областных и районных медицинских учреждений. Удалось хорошо укрепить материальную базу. В 2020 году мы продолжаем эту работу. Сертификат позволит приобрести новейшее оборудование для малоинвазивной хирургии. Это даст возможность проводить операции в Липецке и не возить детей в Москву", – сказал Артамонов.
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В пресс-службе отметили, что государственная областная детская больница – это единственный в Липецкой области педиатрический стационар высшего уровня с возможностью оказания многопрофильной специализированной, в том числе высокотехнологичной, санитарно-авиационной и консультативной помощи. Поликлиника обслуживает свыше ста тысяч человек в год. Реанимационная помощь на выезде оказывается 400 тяжёлым больным, две трети из которых – пациенты до года. Ежегодно в больнице стационарное лечение получают не менее 17 тысяч детей. .
"С приобретением нового оборудования значительно сократятся сроки восстановительного периода, а также снизится количество послеоперационных осложнений у детей", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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