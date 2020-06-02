Артамонов вручил детской больнице Липецка сертификат на 16 млн рублей

ЛИПЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Сертификат на 16 миллионов рублей для приобретения новой аппаратуры вручил главному врачу областной детской больницы Липецка глава администрации области . Сертификат на 16 миллионов рублей для приобретения новой аппаратуры вручил главному врачу областной детской больницы Липецка глава администрации области Игорь Артамонов , сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

Глава региона отметил, что в области ведётся активная работа по обновлению и модернизации материальной базы медицинских организаций.

"В прошлом году мы из регионального бюджета направили 500 миллионов рублей на закупку нового оборудования для областных и районных медицинских учреждений. Удалось хорошо укрепить материальную базу. В 2020 году мы продолжаем эту работу. Сертификат позволит приобрести новейшее оборудование для малоинвазивной хирургии. Это даст возможность проводить операции в Липецке и не возить детей в Москву", – сказал Артамонов.

В пресс-службе отметили, что государственная областная детская больница – это единственный в Липецкой области педиатрический стационар высшего уровня с возможностью оказания многопрофильной специализированной, в том числе высокотехнологичной, санитарно-авиационной и консультативной помощи. Поликлиника обслуживает свыше ста тысяч человек в год. Реанимационная помощь на выезде оказывается 400 тяжёлым больным, две трети из которых – пациенты до года. Ежегодно в больнице стационарное лечение получают не менее 17 тысяч детей. .