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2020-06-02T12:08
https://ria.ru/20200602/1572338152.html
СМИ: в Индии жертвами схода оползней стали около 20 человек
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РИА Новости

СМИ: в Индии жертвами схода оползней стали около 20 человек

12:08 02.06.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Около 20 человек погибли во вторник в результате оползней в штате Ассам, сообщает телеканал NDTV.
Источники телеканала сообщили о гибели семи человек в районе Качар, семи в районе Хайлаканди и шести в районе Каримгандж. На место гибели людей направлены спасательные команды. Также сообщается о пострадавших, их точное число не уточняется.
Дошедший до штата тайфун "Ампан" принес сильные дожди, вызвавшие разлив рек и оползни. По последним данным, вода затопила более 24 тысяч гектар, повреждены дороги, мосты и инфраструктура.
Как отмечают власти штата, от наводнений пострадали более 372 тысяч человек.
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