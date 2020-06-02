СМИ: в Индии жертвами схода оползней стали около 20 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Около 20 человек погибли во вторник в результате оползней в штате Ассам, сообщает телеканал NDTV.
Источники телеканала сообщили о гибели семи человек в районе Качар, семи в районе Хайлаканди и шести в районе Каримгандж. На место гибели людей направлены спасательные команды. Также сообщается о пострадавших, их точное число не уточняется.
Дошедший до штата тайфун "Ампан" принес сильные дожди, вызвавшие разлив рек и оползни. По последним данным, вода затопила более 24 тысяч гектар, повреждены дороги, мосты и инфраструктура.
Как отмечают власти штата, от наводнений пострадали более 372 тысяч человек.
ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾರೀ ಭೂಕುಸಿತ: 20 ಮಂದಿ ಮೃತ್ಯು#Assam— ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ (@varthabharati) June 2, 2020
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