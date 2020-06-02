Члены участковых избирательных комиссий пройдут тестирование на COVID-19

Она также обратилась к избиркомам, чтобы они имели кадровый резерв на случай выявления заболевших в комиссии.

"Вы должны быть готовы к тому, чтобы комиссия была в работоспособном состоянии, смотрите свои резервы, в случае, если кто-то заболеет, рассчитываем, что это будет не много, чтобы комиссия была восполнена", - отметила глава ЦИК.