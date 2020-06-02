В Госдуме призвали убрать корабли ВМС Украины из Севастополя

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Корабли и суда Военно-морских сил Дмитрий Белик. Корабли и суда Военно-морских сил Украины необходимо перебазировать из Севастополя , так как они занимают причальный фронт главной базы Черноморского флота (ЧФ), необходимый для базирования новых российских кораблей, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы

Так он прокомментировал публикации о планах командования ЧФ перебазировать корабли и суда ВМС Украины из Севастополя в Донузлав (база ЧФ в 100 километрах к северу от Севастополя).

"Украинские корабли, стоящие в Севастополе, занимают причальные стенки для базирования новых российских кораблей и отвлекают на себя силы ЧФ для несения вахты и поддержания взрывопожарной безопасности. Все это украинское военное имущество логично отбуксировать в отстойник Донузлава и ждать решения по его дальнейшей судьбе", - сказал Белик.

При этом он отметил, что сейчас украинские корабли - "это уже скорее плавучая недвижимость, чем боевые единицы".

"Донузлав идеально подходит для отстойника. Таким образом, украинские корабли будет достаточно просто охранять и следить за их плавучестью. Если они и утонут, то и в этом случае ничего страшного не произойдет. На мелководье их легко можно будет поднять", - сказал Белик.

Он подчеркнул, что украинские корабли охраняют силы Черноморского флота за государственный счет России.

Порядка 50 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины находились в Севастополе на момент воссоединения Крыма с Россией. Процесс передачи кораблей Украине был прерван из-за начала войны в Донбассе. Сейчас в бухтах Севастополя на стоянках находятся более 30 из них - с Андреевскими (российскими военно-морскими) флагами принимающей стороны, которые означают, что корабли находятся в иностранном порту. Среди украинских кораблей дизельная подводная лодка "Запорожье" (проект 641), большой десантный корабль "Константин Ольшанский" (проект 775)