В Госдуме призвали убрать корабли ВМС Украины из Севастополя

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Корабли и суда Военно-морских сил Украины необходимо перебазировать из Севастополя, так как они занимают причальный фронт главной базы Черноморского флота (ЧФ), необходимый для базирования новых российских кораблей, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Так он прокомментировал публикации о планах командования ЧФ перебазировать корабли и суда ВМС Украины из Севастополя в Донузлав (база ЧФ в 100 километрах к северу от Севастополя).
"Украинские корабли, стоящие в Севастополе, занимают причальные стенки для базирования новых российских кораблей и отвлекают на себя силы ЧФ для несения вахты и поддержания взрывопожарной безопасности. Все это украинское военное имущество логично отбуксировать в отстойник Донузлава и ждать решения по его дальнейшей судьбе", - сказал Белик.
При этом он отметил, что сейчас украинские корабли - "это уже скорее плавучая недвижимость, чем боевые единицы".
"Донузлав идеально подходит для отстойника. Таким образом, украинские корабли будет достаточно просто охранять и следить за их плавучестью. Если они и утонут, то и в этом случае ничего страшного не произойдет. На мелководье их легко можно будет поднять", - сказал Белик.
Он подчеркнул, что украинские корабли охраняют силы Черноморского флота за государственный счет России.
Порядка 50 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины находились в Севастополе на момент воссоединения Крыма с Россией. Процесс передачи кораблей Украине был прерван из-за начала войны в Донбассе. Сейчас в бухтах Севастополя на стоянках находятся более 30 из них - с Андреевскими (российскими военно-морскими) флагами принимающей стороны, которые означают, что корабли находятся в иностранном порту. Среди украинских кораблей дизельная подводная лодка "Запорожье" (проект 641), большой десантный корабль "Константин Ольшанский" (проект 775)
Москва неоднократно предлагала Киеву забрать их, но ответа так и не получила. В сентябре минувшего года тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк публично подтвердил, что в министерстве не рассматривают такой вариант. Украина использует оставленные в Крыму суда как лишний повод для претензий в адрес РФ в международных инстанциях. Именно поэтому Киев и не соглашался на неоднократные предложения Москвы забрать своё имущество.