Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 839

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до 24, выздоровели более 800 человек, сообщила администрация региона.

В области за прошедшие сутки подтверждено 62 случая COVID-19, всего за весь период - 2797.

"Выздоровели 839 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 1 июня – 83 человека. За период наблюдения в области отмечено 24 летальных случая", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в области умер 21 пациент с COVID-19.