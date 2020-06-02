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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:01
https://ria.ru/20200602/1572337601.html
Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 839
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 839

12:01 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до 24, выздоровели более 800 человек, сообщила администрация региона.
В области за прошедшие сутки подтверждено 62 случая COVID-19, всего за весь период - 2797.
"Выздоровели 839 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 1 июня – 83 человека. За период наблюдения в области отмечено 24 летальных случая", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в области умер 21 пациент с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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