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2020-06-02T12:00
https://ria.ru/20200602/1572337402.html
Военные медики помогают врачам в больницах Подмосковья
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РИА Новости

Военные медики помогают врачам в больницах Подмосковья

11:59 02.06.2020 (обновлено: 12:00 02.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Военнослужащие запаса, имеющие медицинское образование, помогают врачам в больницах Московской области, для работы привлекаются фельдшеры, медицинские сестры, санитары, специалисты по работе с медицинским оборудованием, сообщает РИА Новости пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.
"Первый положительный опыт такого варианта привлечения медицинских работников еще в апреле состоялся в городском округе Красногорск и в настоящее время успешно распространяется в других муниципальных образованиях. Ориентируясь по спискам вакансий, предоставленных министерством здравоохранения Московской области, военкомы беседуют с потенциальными кандидатами и предлагают им вновь вернуться к медицинской практике. Рассматриваются вакансии как в инфекционных отделениях и обсервациях, так и в больницах и поликлиниках общего профиля – рабочие руки, медицинские знания и опыт сейчас нужны везде", - говорится в сообщении.
По словам члена оперативного штаба по проведению мероприятий по предупреждению COVID-2019 военного комиссара Московской области полковника Алексея Астахова, на сегодняшний день отобрано 159 военных в запасе. Из них 32 приступили к работе в медицинских организациях Дмитрова, Красногорска, Домодедово, Можайска, Ногинска, Одинцово и Солнечногорска, а остальные занимаются оформлением документов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КрасногорскМожайскМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскНогинскДмитровОдинцово
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