Военные медики помогают врачам в больницах Подмосковья

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Военнослужащие запаса, имеющие медицинское образование, помогают врачам в больницах Московской области, для работы привлекаются фельдшеры, медицинские сестры, санитары, специалисты по работе с медицинским оборудованием, сообщает РИА Новости пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.
"Первый положительный опыт такого варианта привлечения медицинских работников еще в апреле состоялся в городском округе Красногорск и в настоящее время успешно распространяется в других муниципальных образованиях. Ориентируясь по спискам вакансий, предоставленных министерством здравоохранения Московской области, военкомы беседуют с потенциальными кандидатами и предлагают им вновь вернуться к медицинской практике. Рассматриваются вакансии как в инфекционных отделениях и обсервациях, так и в больницах и поликлиниках общего профиля – рабочие руки, медицинские знания и опыт сейчас нужны везде", - говорится в сообщении.
По словам члена оперативного штаба по проведению мероприятий по предупреждению COVID-2019 военного комиссара Московской области полковника Алексея Астахова, на сегодняшний день отобрано 159 военных в запасе. Из них 32 приступили к работе в медицинских организациях Дмитрова, Красногорска, Домодедово, Можайска, Ногинска, Одинцово и Солнечногорска, а остальные занимаются оформлением документов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.