В Хабаровском крае начали выплаты на детей

ХАБАРОВСК, 2 июн – РИА Новости. Выплаты на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей и единовременная выплата по 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет, установленные в период пандемии для социальной поддержки семей, начались в Выплаты на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей и единовременная выплата по 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет, установленные в период пандемии для социальной поддержки семей, начались в Хабаровском крае , сообщает краевое правительства во вторник.

"Начались ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Право на нее имеют те граждане, чей среднедушевой доход ниже 14369 рублей. Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составит 7590,5 рубля. По данным министерства социальной защиты населения края, за неделю подано около 8,5 тысячи заявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пособие будет назначаться с 1 января 2020 года на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Таким образом, семьи, имеющие право на выплату, получат ее с учетом перерасчета. Деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится 8 лет. В Хабаровском крае пособие получат 11,5 тысячи семей на 20,8 тысячи детей. На эти цели предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, из них 300 миллионов рублей – средства краевого бюджета.

На единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет направлено более 1,4 миллиарда рублей. В отделении Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю уже обработано 103,5 тысячи заявлений на 143,8 тысячи детей. Заявления принимаются до 1 октября.

Отмечается, что семьи с детьми до 3 лет с апреля получают ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. В крае такую выплату уже перечислили более 34 тысячам семей, общая сумма превысила 358 миллионов руб. Всего в крае планируется перечислить выплаты на 270 тысяч детей.