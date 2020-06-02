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Выставки – ключ к восстановлению экономики
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РИА Новости

Выставки – ключ к восстановлению экономики

11:56 02.06.2020 (обновлено: 12:44 02.06.2020)
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© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"Генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП России Сергей Беднов
Генеральный директор АО Экспоцентр, председатель Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП России Сергей Беднов
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"
Международное выставочное сообщество уже пятый год подряд в первую среду июня отмечает Всемирный день выставок (GED). О роли выставочной деятельности в восстановлении пострадавшей от пандемии экономики РИА Новости рассказал генеральный директор ведущей российской выставочной компании АО "Экспоцентр", председатель Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты России Сергей Беднов.
- Сергей Сергеевич, вы и ваши коллеги по выставочно-конгрессной индустрии во всем мире встречают профессиональный праздник в сложной обстановке, вызванной пандемией нового коронавируса. Как вы оцениваете ситуацию?
- Ситуация действительно сложная, но не беспросветная. От коронавирусной пандемии бизнес понес серьезные потери и выставочно-конгрессная индустрия оказалась в ряду наиболее пострадавших отраслей. В то же время, при необходимой поддержке властей именно выставки смогут стать важнейшим инструментом восстановления бизнеса и деловой активности по мере нормализации эпидемиологической обстановки.
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И в этом смысле GED-2020 приобретает особое значение. Центральная тема праздника в нынешнем году – "Выставки – ключ к восстановлению экономики". Все участники выставочной деятельности приглашаются присоединиться к празднованию GED, чтобы вновь подтвердить влияние выставок на местную экономику, ведение бизнеса и объединение людей.
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI), которая представляет глобальную сеть из более 50 национальных и региональных выставочных ассоциаций по всему миру и под эгидой которой проводится Всемирный день выставок, опубликовала "Руководство по глобальным требованиям для безопасного открытия выставок и B2B мероприятий". Этот документ – обращение к властям разных стран.
В нем, в частности, отмечается, что выставки - это площадки для осуществления торговли и место встреч для целых отраслей на региональном, национальном и международном уровнях. Выставки - необходимый и эффективный инструмент для восстановления экономики после COVID-19, особенно они важны для малых и средних предприятий, которые составляют основу любой экономики и для которых выставки являются основными каналами продаж. В дополнение к этому выставки способствуют региональному развитию, приносят солидный доход в местные бюджеты.
Международная выставочная индустрия заявила, что обязуется сотрудничать в вопросе обеспечения здоровья и безопасности всех участников выставок и ярмарок и ожидает, что соответствующие органы разрешат возобновление выставок при условии гарантированного соблюдения установленных норм по охране здоровья и обеспечению безопасности.
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"Денис Мантуров и Сергей Беднов во время посещения выставки
Денис Мантуров и Сергей Беднов во время посещения выставки
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"
Денис Мантуров и Сергей Беднов во время посещения выставки
- Каким образом такие меры безопасности могут быть обеспечены на практике?
- Соглашусь с экспертами UFI, которые считают, что, в отличие от большинства других видов массовых мероприятий, формат выставки позволяет управлять посетителями на всех этапах - во время регистрации, пребывания на площадке, при пользовании услугами кейтеринга и санитарными комнатами. Современные выставочные центры специально оборудованы для управления посетителями и экспонентами в соответствии со строгими правилами безопасности и рекомендациями ВОЗ.
Плотность людей на выставках может поддерживаться на более низком уровне благодаря тому, что мероприятия часто проводятся в течение нескольких дней, а пространство, занимаемое экспозициями, больше, чем на других видах массовых мероприятий. Работу B2B выставок можно регулировать и организовывать аналогично работе супермаркетов, которые продолжали успешно и безопасно функционировать в период распространения COVID-19, считают в UFI.
Что касается России, то "Экспоцентр" предполагает при поддержке ТПП РФ в условиях постепенного выхода бизнеса из самоизоляции совместно с Роспотребнадзором разработать методические рекомендации для выставочных центров по применению санитарно-эпидемиологических требований при проведении выставочно-конгрессных мероприятий.
На призыв мирового выставочного сообщества отделить выставки от других массовых мероприятий уже последовала позитивная реакция. Так, в Германии земля Северный Рейн-Вестфалия заявила о намерении разрешить проведение B2B выставок и конгрессов с 30 мая. Сегодня все 16 федеральных земель Германии имеют полномочия давать разрешение на проведение выставок при соблюдении утвержденных мер безопасности и ряда условий, таких как ограничение числа участников. Это при том, что большинство видов массовых мероприятий в ФРГ запрещены до конца августа.
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- Что сейчас представляется наиболее важным для отечественной выставочной отрасли и ее способности стать драйвером восстановления бизнес-процессов в других отраслях?
- В сложившейся ситуации выставочной отрасли необходимы понимание и содействие со стороны федеральных и региональных органов власти. Очень важно, что правительство согласилось с предложением ТПП РФ и выставочного сообщества внести выставочно-конгрессную индустрию в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Сейчас рассматривается широкий комплекс мер господдержки – предоставление субсидий, налоговых послаблений, снижение ставки за аренду земельных участков, используемых для ведения выставочно-конгрессной деятельности, и целый ряд других.
На примере "Экспоцентра" могу сказать, что такие меры позволили бы сохранить наработанный потенциал, оперативно переключиться с нынешнего удаленного режима на работу в полном объеме, как только позволит эпидемиологическая обстановка, и провести предстоящие выставки на самом высоком уровне.
Наша приоритетная задача - с помощью международных отраслевых В2В выставок помочь отечественным производителям как можно скорее восполнить потери путем продвижения своей продукции на престижных авторитетных смотрах, восстановить и наладить новые деловые контакты, укрепить позиции на рынке.
Хотел бы отметить еще один важный момент. Сегодня также необходима поддержка самих участников предстоящих выставок, в первую очередь, представителей малого и среднего бизнеса, сильнее других пострадавших в период пандемии. С этой целью "Экспоцентр" прорабатывает варианты такой поддержки вместе с профильными министерствами, отраслевыми ассоциациями, местными администрациями и центрами поддержки бизнеса, Торгово-промышленной палатой РФ и региональными ТПП.
Свою эффективность, в частности, доказала такая форма участия в выставках, как организация на них коллективных стендов российских регионов, позволяющих продемонстрировать широкой выставочной аудитории возможности малых и средних предприятий за счет бюджетного субсидирования. В 2019 году на выставках "Экспоцентра" были организованы 133 региональные экспозиции малых и средних предприятий, в три раза больше чем в предыдущем. После завершения коронавирусного кризиса взаимодействие всех заинтересованных сторон на этом направлении будет особо востребовано отечественным бизнесом.
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Сергей БедновЭкспоцентрЭкономика
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