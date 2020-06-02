ОНФ проверит доступность информационных технологий в сельских больницах

"Проект Народного фронта и Российского союза сельской молодежи "Село. Территория развития" запускает мониторинг информатизации учреждений здравоохранения в селах. Общественники намерены выяснить, как в медучреждениях работают услуги, которые можно получить через интернет или терминалы самообслуживания", - говорится в сообщении.

"Информационные технологии в здравоохранении очень востребованы, а особенно ярко это проявилось в период пандемии и самоизоляции. Дистанционные услуги не только позволяют оставаться дома, но и уменьшают очереди в поликлиниках. На селе информатизация приобретает еще большее значение, ведь не у всех селян в шаговой доступности есть медучреждение, некоторым приходится добираться на общественном транспорте или своим ходом только ради записи или ради получения результатов", – приводит пресс-служба слова координатора проекта ОНФ "Село. Территория развития" Юлии Оглоблиной.