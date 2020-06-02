ОНФ проверит доступность информационных технологий в сельских больницах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт в июне проведет опрос об уровне информатизации больниц на селе, сообщает пресс-служба движения.
"Проект Народного фронта и Российского союза сельской молодежи "Село. Территория развития" запускает мониторинг информатизации учреждений здравоохранения в селах. Общественники намерены выяснить, как в медучреждениях работают услуги, которые можно получить через интернет или терминалы самообслуживания", - говорится в сообщении.
Опрос будет проходить до конца месяца на интернет-портале ОНФ. Жители российских сел смогут оценить уровень удовлетворенности качеством интернет-услуг, возможность самостоятельной электронной записи на прием, получения результатов лабораторных исследований в электронном виде, ведения электронной медицинской карты, передачи информации пациенту через личный кабинет.
"Информационные технологии в здравоохранении очень востребованы, а особенно ярко это проявилось в период пандемии и самоизоляции. Дистанционные услуги не только позволяют оставаться дома, но и уменьшают очереди в поликлиниках. На селе информатизация приобретает еще большее значение, ведь не у всех селян в шаговой доступности есть медучреждение, некоторым приходится добираться на общественном транспорте или своим ходом только ради записи или ради получения результатов", – приводит пресс-служба слова координатора проекта ОНФ "Село. Территория развития" Юлии Оглоблиной.
Эксперты ОНФ проанализируют все материалы, полученные в ходе мониторинга. Информация о выявленных проблемах будет направлена в соответствующие органы власти.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию поручил Народному фронту вести контроль за строительством, ремонтом и оснащением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контролировать внедрение информационных технологий в деятельность медорганизаций.