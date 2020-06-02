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2020-06-02T11:55
https://ria.ru/20200602/1572337076.html
Сити-менеджером Кирова утвердили замглавы администрации Осипова
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РИА Новости

Сити-менеджером Кирова утвердили замглавы администрации Осипова

11:55 02.06.2020
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© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкМост через реку Вятку в г. Кирове
Мост через реку Вятку в г. Кирове
© Станислав Шаклеин
Перейти в фотобанк
Мост через реку Вятку в г. Кирове. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Кировской городской думы на заседании во вторник во второй раз рассмотрели кандидатуру заместителя главы администрации Дмитрия Осипова на должность сити-менеджера и утвердили его в этой должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе думы.
Осипов дважды выиграл конкурс на должность главы администрации Кирова, однако в первый раз депутаты городской думы на заседании 29 апреля не утвердили его кандидатуру. После того как 28 мая на втором конкурсе Осипов снова набрал наибольшее количество баллов среди других кандидатов, результаты были вновь направлены в гордуму для принятия решения.
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И.о. главы администрации Тулы утвердили в должности сити-менеджера
"Двадцать семь депутатов Гордумы высказались за кандидатуру Осипова, один – против, шесть человек воздержались. Таким образом, можно говорить, что у Кирова появился новый глава администрации", - сказали агентству в пресс-службе городской думы Кирова.
Прежний глава администрации Кирова Илья Шульгин подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию 27 января. Он сообщил губернатору Игорю Васильеву о желании покинуть пост на совещании, во время которого глава региона оценил работу муниципалитета и сити-менеджера по реализации национальных проектов как неудовлетворительную.
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