Сити-менеджером Кирова утвердили замглавы администрации Осипова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Кировской городской думы на заседании во вторник во второй раз рассмотрели кандидатуру заместителя главы администрации Дмитрия Осипова на должность сити-менеджера и утвердили его в этой должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе думы.

Осипов дважды выиграл конкурс на должность главы администрации Кирова, однако в первый раз депутаты городской думы на заседании 29 апреля не утвердили его кандидатуру. После того как 28 мая на втором конкурсе Осипов снова набрал наибольшее количество баллов среди других кандидатов, результаты были вновь направлены в гордуму для принятия решения.

"Двадцать семь депутатов Гордумы высказались за кандидатуру Осипова, один – против, шесть человек воздержались. Таким образом, можно говорить, что у Кирова появился новый глава администрации", - сказали агентству в пресс-службе городской думы Кирова.