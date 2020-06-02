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2020-06-02T13:04
https://ria.ru/20200602/1572337010.html
В Сети появились новые фотографии Бэтмобиля
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РИА Новости

В Сети появились новые фотографии Бэтмобиля

13:04 02.06.2020
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© Страница Smasher на YoutubeСкриншот видео Бэтмобиля
Скриншот видео Бэтмобиля
© Страница Smasher на Youtube
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новые детальные фотографии бэтмобиля, на котором будет ездить в ленте исполнитель главной роли — Роберт Паттинсон, были выложены в фанатском аккаунте "Бэтмена" в твиттере.
Накануне автор концепта автомобиля — художник Джефф Фрост разместил их на своем сайте. Он быстро закрыл к ним доступ, но изображения успели распространиться в соцсетях.
Ранее режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз выкладывал в своем твиттере кадры с бэтмобилем со съемочной площадки.
Тогда их прокомментировал кинорежиссер и актер Кевин Смит: "Мне нравится. В нем есть дух прошлых фильмов о Бэтмене с Адамом Уэстом. К тому же он правдоподобный, видно, что создал его не миллиардер".
Мировая премьера новой ленты о Бэтмене запланирована на 1 октября 2021 года.
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КультураКевин Смит (режиссер)Кино и сериалыНовости культурыРоберт Паттинсон
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