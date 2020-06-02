В Сети появились новые фотографии Бэтмобиля

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новые детальные фотографии бэтмобиля, на котором будет ездить в ленте исполнитель главной роли — Роберт Паттинсон, были выложены в фанатском аккаунте "Бэтмена" в твиттере.
Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv— The Batman (2021) dir. Matt Reeves 🦇 (@TheBatRobert) May 31, 2020
Накануне автор концепта автомобиля — художник Джефф Фрост разместил их на своем сайте. Он быстро закрыл к ним доступ, но изображения успели распространиться в соцсетях.
Ранее режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз выкладывал в своем твиттере кадры с бэтмобилем со съемочной площадки.
🦇🏎 #TheBatman pic.twitter.com/qJFNprk1ut— Matt Reeves (@mattreevesLA) March 4, 2020
Тогда их прокомментировал кинорежиссер и актер Кевин Смит: "Мне нравится. В нем есть дух прошлых фильмов о Бэтмене с Адамом Уэстом. К тому же он правдоподобный, видно, что создал его не миллиардер".
Мировая премьера новой ленты о Бэтмене запланирована на 1 октября 2021 года.