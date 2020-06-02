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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:09
https://ria.ru/20200602/1572336975.html
В Ухане при скрининге выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565136126_0:260:3072:1988_1036x0_80_0_0_20ca6fa17c22ba5e2f47bf6a906310c8.jpg
РИА Новости

В Ухане при скрининге выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса

12:09 02.06.2020
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Власти китайского Уханя, который стал очагом коронавирусной инфекции, завершили массовый скрининг населения на наличие COVID-19: проведено почти 9,9 миллиона тестов, выявлено 300 бессимптомных носителей инфекции, сообщил на специальном брифинге профессор Института общественной гигиены Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь.
"С 14 мая по 1 июня в Ухане были протестированы 9 899 828 человек на нуклеиновую кислоту, подтвержденных случаев не обнаружено, выявлено 300 бессимптомных носителей", - сообщил он.
В общей сложности 1174 человек имели тесный контакт с бессимптомными носителями, их тесты на нуклеиновую кислоту оказались отрицательными, тем не менее они находятся под медицинским наблюдением.
Кроме того, эпидемиологи не выявили в городе случаев передачи инфекции от бессимптомных носителей другим людям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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