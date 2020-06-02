В Ухане при скрининге выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса

Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Власти китайского Уханя, который стал очагом коронавирусной инфекции, завершили массовый скрининг населения на наличие COVID-19: проведено почти 9,9 миллиона тестов, выявлено 300 бессимптомных носителей инфекции, сообщил на специальном брифинге профессор Института общественной гигиены Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь.

"С 14 мая по 1 июня в Ухане были протестированы 9 899 828 человек на нуклеиновую кислоту, подтвержденных случаев не обнаружено, выявлено 300 бессимптомных носителей", - сообщил он.

В общей сложности 1174 человек имели тесный контакт с бессимптомными носителями, их тесты на нуклеиновую кислоту оказались отрицательными, тем не менее они находятся под медицинским наблюдением.

Кроме того, эпидемиологи не выявили в городе случаев передачи инфекции от бессимптомных носителей другим людям.